Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров очолив засідання Ради безпеки ООН 24 квітня, на якому дістав шквал критики від міжнародного суспільства.

Зокрема, Лавров знову поклав провину за російську війну в Україні на США і звинуватив ООН у тому, що “надзвичайна упередженість Заходу” в Радбезі нібито підриває принцип багатосторонності. Іноземні журналісти зазначають, що поваги до очільника МЗС РФ Лаврова вже зовсім не залишилося.

Редактор відділу міжнародних зв’язків Sky News Домінік Вагорн зазначив, що Лавров із неймовірним цинізмом збрехав про те, що Росія ніколи не вторгнеться в Україну. А минулого місяця він довів аудиторію в Делі до сміху, коли сказав, що нібито Україна почала війну проти Росії.

– І все це без краплі іронії та з незворушною подачею, якою пишався б покійний Баррі Гамфріс (австралійський комік. – Ред.). Своїм вторгненням Росія прогнала через статут ООН кавалерію і цілий флот екіпажів. Її напад на країну-сусіда несумісний майже з кожним зазначеним пунктом. Але для Лаврова справа не в цьому. Він хотів використати трибуну ООН, щоб спробувати заручитися підтримкою або принаймні мовчазною згодою націй, які все ще допомогають обійти санкції, – зазначив журналіст.

І немає нічого надзвичайного в тому, що 141 член ООН засудив Росію під час останнього голосування та закликали вивести війська РФ з України.

– Тисячі українців були вбиті, мільйони були переміщені, а мільярди у всьому світу зіткнулися з різким зростанням цін на товари та відсутністю продовольчої безпеки. Російське покоління втратило своє майбутнє, й уряд РФ навіть не може пояснити, чому. Претензії Росії на територію України ніколи не будуть визнані. Я не бачу нічого ефективного чи багатостороннього у зовнішній політиці Росії, – додала постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

Водночас представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала війну Росії незаконною, неспровокованою та непотрібною.

– Росія просто хоче перекроїти міжнародні кордони силою, порушуючи цей Статут ООН. Це суперечить усьому, за що стоїть інституція, – сказала вона.

Напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії Москви в Україні.

– Росія намагається зобразити себе захисником статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути далі від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд, куди не глянь, все Росія зневажає, – сказав представник ЄС в ООН Улоф Скуг.

Посли повторили свою вимогу до Росії – негайно та повністю вивести всі свої військові сили з території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

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