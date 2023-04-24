У понеділок, 24 квітня, Україна та Естонія підписали Спільну декларацію про підтримку нашої країни на шляху до НАТО.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Підписи під документом поставили прем’єрка Естонії Кая Каллас та президент України Володимир Зеленський.

Каллас наголосила, що “задля миру в Європі нам потрібна Україна у Євросоюзі та в НАТО”.

– Декларація наголошує на готовності співпрацювати для наближення України до членства в НАТО, зокрема в контексті Вільнюського саміту у липні, а також зобов’язання координувати спільні дії для гарантій безпеки України ще до нашого членства, – пояснив Жовква.

За його словами, це ювілейна декларація про підтримку членства України в Організації Північноатлантичного договору. Естонія стала десятою країною – членом блоку, яка формалізувала підтримку вступу України на рівні офіційного документа.

Раніше подібні декларації підписали: Чехія, Бельгія, Чорногорія, Литва, Польща, Італія, Латвія, Ісландія та Словенія.

– Вже буквально днями на цьому тижні відкриємо другу двадцятку держав, які підтримують Україну на шляху до членства, – зазначив Жовква, додавши, що мета Києва – якнайшвидше набуття повноправного членства в блоці.

Поки ж цього не сталося, українська влада працює над отриманням дієвих гарантій безпеки.

Окрім вступу до НАТО, Спільна декларація між Естонією та Україною також зафіксувала:

підтримку української формули миру, запропонованої Володимиром Зеленський;

готовність до співпраці для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, зокрема й шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу;

необхідність створення правової основи для використання заморожених активів РФ на відбудову України;

підтримку Естонією членства України в Євросоюзі, прогрес нашої країни у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Жовква нагадав, що від початку повномасштабної війни Естонія надала допомогу в сфері оборони, обсяг якої перевищив 1% ВВП цієї країни. І це рекорд з-поміж партнерів України.

Крім того, саме Естонія ініціювала якнайшвидше постачання Україні 1 млн 155-мм боєприпасів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті, який відбудеться в столиці Литви – Вільнюсі 11-12 липня. На цьому заході країни – члени військового блоку обговорюватимуть членство України та гарантії безпеки для нашої держави.

Джерело: Facebook Ігоря Жовкви

Джерело : Офіс президента

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