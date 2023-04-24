ЄС та США поодинці не можуть протистояти Китаю – президент Чехії

Президент Чеської Республіки Петр Павел закликав США, ЄС та інші демократичні країни до пошуку спільної та збалансованої стратегії, щоб протистояти впливу Китаю, уникаючи розколу між союзниками.

Чеський лідер обговорив відносини ЄС-США-Китай з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем під час візиту до Брюсселя наприкінці минулого тижня, пише Euractiv.

– Ми не повинні проводити жодних розмежувальних ліній між Європою, Північною Америкою та іншими демократіями, а шукати спільні підходи, які допоможуть нам створити достатній баланс з економічною, політичною та фінансовою силою Китаю, – сказав Павел.

За його словами, це нормально, коли країни мають різні точки зору, проте вони мають спробувати “змінити правила гри” і не погоджуватись із вимогами Китаю.

– ЄС не може зробити це самотужки. Навіть США не можуть зробити це наодинці в довгостроковій перспективі. Шлях до створення достатньої економічної, політичної, а в довгостроковій перспективі, можливо, навіть військової противаги Китаю – це спільна робота, – наголосив Павел.

На думку чеського президента, Заходу необхідно також співпрацювати з Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією, щоб “створити силу, яку буде поважати Китай”.

Джерело: Euractiv

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