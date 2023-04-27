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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Китай зобов’язаний допомогти відновити територіальну цілісність України – представник Єврокомісії

Ерік Мамер
Фото: Depositphotos

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН зобов’язаний допомогти відновити територіальну цілісність України. 

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Мамер прокоментував телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та глави КНР Сі Цзіньпіна, та привітав контакт лідерів.

– Це важливий і давно назрілий перший крок Китаю у виконанні своїх обов’язків як члена Ради Безпеки ООН, — сказав він.

Також представник Єврокомісії зазначив, що керівництво Китаю має використати свій вплив, щоб змусити Росію припинити війну та відновити територіальну цілісність України.

– Потрібно поважати її суверенітет як основу для справедливого миру, — резюмував Мамер.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, яка тривала годину. Обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, зокрема шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

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Джерело: The Guardian
Єврокомісія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай, Сі Цзіньпін, Україна, Україна-Китай
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