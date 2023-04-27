Виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що телефонна розмова президента Володимира Зеленського із головою КНР Сі Цзіньпіном є позитивним моментом.

Своїми думками про розмову Зеленського та Сі Вадим Денисенко поділився у Facebook.

За його словами, сам факт розмови – це вже позитив, з огляду на відсутність контактів із початку війни. Проте жодних домовленостей, окрім призначення нового посла, нема.

Вадим Денисенко вважає, що поява посередника зі сторони Китаю – це ознака дуже довгої гри.

– Тобто мирний план Китаю на цей момент не має на меті або не може бути зреалізований в короткий термін, – наголосив директор Українського інституту майбутнього.

Щодо того, що послом в Україні став колишній посол Китаю у РФ, то тут не треба шукати ніякої зради, вважає Вадим Денисенко.

– Особливо, з огляду на пункт 2. Поки це, всього лише, початок довгої гри, – заявив директор Українського інституту майбутнього, колишній радник міністра внутрішніх.

Нагадаємо, що під час годинної розмови президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, зокрема шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

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