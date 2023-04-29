МАГАТЕ безсиле, Китай та інші повинні змусити Росію покинути ЗАЕС – Зеленський

Міжнародне агентство з атомної енергії не може вплинути на Російську Федерацію та змусити війська РФ залишити територію Запорізької атомної електростанції. Китай та інші країни повинні тиснути на державу-агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

За словами глави держави, однією з обов’язкових умов формули миру є ядерна безпека. Зеленський під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном закликав його витиснути Росію із ЗАЕС.

– Шість блоків, це дуже небезпечно… Що там відбувається, ми до кінця не знаємо. Я говорю з Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ. – Ред.) час від часу. Він каже все, що може, але він не може вплинути на РФ щодо виходу терористів і представників ПВК із території АЕС. Уявіть собі 2-4 представники МАГАТЕ, що вони можуть там зробити? Там люди з технікою та зброєю, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський вважає, що всі країни повинні тиснути на Російську Федерацію. Зокрема, він зацікавлений, щоб у цьому питання тиснули Китай, США, Франція, Німеччина та інші держави без винятків.

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