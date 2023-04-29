Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

За прикладом стіни з Білоруссю: Польща посилить заходи безпеки на кордоні з РФ

Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Польща посилюватиме захист спільного з Росією кордону в районі Калінінградської області РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, заходи безпеки на польсько-російському кордоні будуть такими ж, як і на кордоні з Білоруссю.

– Ми посилюємо безпеку на польсько-російському кордоні в районі Калінінградської області, на півночі Польщі. Ми забезпечимо таку саму безпеку, як раніше на кордоні з Білоруссю, – зазначив Моравецький.

На запитання, які дії будуть вжиті для посилення безпеки кордону, прем’єр повідомив, що йдеться про заходи “фізичної та електронної безпеки”, посилення присутності прикордонників і співробітників інших служб.

– Ми посилимо присутність прикордонників та інших служб… Тут будуть розміщені сучасні частини, сучасне озброєння. Вони забезпечать підвищену безпеку мешканців, – наголосив Моравецький.

Як відомо, Калінінградська область відділена від іншої території РФ. На півдні вона межує з Польщею, на півночі та сході – з Литвою, а на заході – омивається водами Балтійського моря.

Нещодавно Польща почала встановлювати електронний бар’єр на межі з Калінінградською областю РФ. Роботи хочуть завершити восени цього року. Йдеться про систему камер і датчиків руху, ща допомогою яких поляки планують моніторити ситуацію на кордоні.

Раніше Польща збудувала паркан на кордоні з Білоруссю. Його довжина становить близько 187 км, а ширина – 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей, а нагорі розміщено колючий дріт.

Джерело: Polskie Radio 24

держкордон, Польща, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У російському Курську прогриміли вибухи – що відомо
Вибух
Займали незаконно: у Варшаві відібрали будівлю школи у посольства РФ
Посольство РФ
Називати другом ворога НАТО – неадекватно: Зеленський про політику Угорщини
Володимир Зеленський
Єврокомісія з травня запроваджує ембарго на чотири позиції аграрного імпорту з України – ЗМІ
соняшник
Кремль зобов’язаний виплатити €129 млн компенсації жертвам російського вторгнення в Грузію – ЄСПЛ
За прикладом стіни з Білоруссю: Польща посилить заходи безпеки на кордоні з РФ
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Вдосконалена програма іспиту: яким буде цьогорічний мультитест для абітурієнтів
НМТ, тест, школа, універ
Ситуація на передовій: як співпрацюють аеророзвідка та артилерія біля Бахмута
За прикладом стіни з Білоруссю: Польща посилить заходи безпеки на кордоні з РФ
Б’є на 10 км у тил і швидко змінює позицію: як наші бійці нищать ворога трофейною САУ
За прикладом стіни з Білоруссю: Польща посилить заходи безпеки на кордоні з РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь