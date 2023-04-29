За прикладом стіни з Білоруссю: Польща посилить заходи безпеки на кордоні з РФ
Польща посилюватиме захист спільного з Росією кордону в районі Калінінградської області РФ.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
За його словами, заходи безпеки на польсько-російському кордоні будуть такими ж, як і на кордоні з Білоруссю.
– Ми посилюємо безпеку на польсько-російському кордоні в районі Калінінградської області, на півночі Польщі. Ми забезпечимо таку саму безпеку, як раніше на кордоні з Білоруссю, – зазначив Моравецький.
На запитання, які дії будуть вжиті для посилення безпеки кордону, прем’єр повідомив, що йдеться про заходи “фізичної та електронної безпеки”, посилення присутності прикордонників і співробітників інших служб.
– Ми посилимо присутність прикордонників та інших служб… Тут будуть розміщені сучасні частини, сучасне озброєння. Вони забезпечать підвищену безпеку мешканців, – наголосив Моравецький.
Як відомо, Калінінградська область відділена від іншої території РФ. На півдні вона межує з Польщею, на півночі та сході – з Литвою, а на заході – омивається водами Балтійського моря.
Нещодавно Польща почала встановлювати електронний бар’єр на межі з Калінінградською областю РФ. Роботи хочуть завершити восени цього року. Йдеться про систему камер і датчиків руху, ща допомогою яких поляки планують моніторити ситуацію на кордоні.
Раніше Польща збудувала паркан на кордоні з Білоруссю. Його довжина становить близько 187 км, а ширина – 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей, а нагорі розміщено колючий дріт.
Джерело: Polskie Radio 24