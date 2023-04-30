Теплові хвилі та зміни клімату. Де очікується екстремальна спека – дослідження

Теплові хвилі стають усе поширеішним явищем у світі, у зв’язку зі змінами клімату. Вони, ймовірно, будуть більш смертоносними та руйнівними в регіонах, які ще не стикалися з екстремальною спекою.

Про це йдеться у новому дослідженні опублікованому у журналі Nature Communications.

Британські дослідники виявили, що Центральна Америка й Афганістан є одними з регіонів світу, які, найімовірніше, постраждають від посилення спеки, через недостатню підготовку в цих регіонах та історичні тенденції, які не спостерігали такої кількості екстремальних спекотних явищ раніше.

– Часто регіони готуються лише до таких екстремальних подій, які вони вже пережили, а планування ініційоване минулими стихійними лихами. Політики та уряди повинні готуватися до подій, які виходять за межі поточних рекордів, особливо з урахуванням тенденцій, спричинених антропогенними змінами клімату, що підвищують імовірність екстремальних явищ, – йдеться у дослідженні.

У матеріалі детально розглядається тихоокеанська північно-західна спека 2021 року, коли температура повітря в Портленді, Сіетлі та Ванкувері перевищила 100 градусів. У Британській Колумбії було зафіксовано температуру в 121 градус (49,4 за Цельсієм), що стало вершиною екстремальної спеки, яка забрала життя сотень людей.

За словами дослідників, спека була настільки сильною, що не вписувалася в стандартні кліматичні моделі прогнозування. Дослідження показало, що близько 30 відсотків світу пережили рекордну спеку, яка не повинна була бути можливою, враховуючи сучасні моделі.

Регіоном, що викликає “найбільше занепокоєння”, за словами науковців, є Афганістан, оскільки країна має високу ймовірність побити свій тепловий рекорд раніше, ніж інші регіони, а також через відсутність інфраструктури та підготовки до таких подій.

– Країна була спустошена війною протягом десятиліть і страждає від відсутності розвиненої медичної та енергетичної інфраструктури, що потенційно може зробити екстремальну спеку ще смертельнішою, – зазначається у матеріалі.

Центральноамериканські країни – Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Рика і Панама – також перебувають у зоні високого ризику, оскільки, попри швидкий розвиток цих країн, кліматичні тенденції, що вказують на “великий стрибок” в рекордно високих температурах у регіоні, випереджають розвиток комунальної інфраструктури цих країн, згідно з дослідженням. Це підвищує ймовірність того, що регіон зазнає руйнувань після екстремальних хвиль спеки.

Північний Китай, поблизу Пекіна, та Центральна Європа також є регіонами ризику, але вони менш схильні до руйнівних наслідків, оскільки ці країни, швидше за все, краще підготовлені до підготовки та пом’якшення наслідків екстремальної спеки, зазначають дослідники.

Європейські країни, які найбільше наражаються на ризик екстремальної спеки та її наслідків, це Нідерланди, Бельгія та Німеччина.

– У цих регіонах подія-рекордсмен не тільки більш імовірна, а й може мати більший вплив через недостатню підготовленість.Країни, як правило, готуються до рівня найбільшої події, яку вони пережили в колективній пам’яті, – йдеться у дослідженні.

Виняткові хвилі спеки відбувалися по всьому світу без жодної тенденції щодо місця чи часу, а це означає, що “скрізь потрібно бути готовим” до екстремальної спеки в будь-який час, як це продемонструвала Тихоокеанська північно-західна спека 2021 року, наголошують науковці.

Дослідження показало, що належна підготовка може бути дуже ефективною у зменшенні людських втрат від екстремальної спеки. Експерти закликали національні та місцеві органи влади розробляти плани на випадок спеки, включаючи громадські центри охолодження та скорочення робочого часу на відкритому повітрі – заходи, які CDC визнав ефективними.

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