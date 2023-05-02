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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Це не проблема, а перевага: МЗС про очікування України на шляху до вступу в НАТО

Це не проблема, а перевага: МЗС про очікування України на шляху до вступу в НАТО
Фото: Pexels

Україна – це не проблема, а перевага для НАТО. Держава розраховує отримати на саміті у Вільнюсі зобов’язання від союзників, яке визначить шлях до вступу в НАТО. Час для такого кроку давно назрів.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи публікацію від Німецького агентства преси (DPA), в якій йдеться, що США і Німеччина нібито поки не хочуть конкретних рішень щодо членства України в НАТО. За його словами, псевдоаргументи у матеріалі – це набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність.

– Попереду нас очікують важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії. В лютому 2022 року скептики давали Україні 72 години, а оптимісти – тиждень. Україна не лише витримала удар, але і проводить успішні операції зі звільнення окупованих територій, – звернув увагу Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що Україна вже раніше чула псевдоаргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть спровокувати Росію на нову агресію. Проте він зазначив, що позаблоковість України не допомогла утримати РФ від нападу.

Водночас дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини в рамках Мінського процесу також не допомогли запобігти повномасштабному російському вторгненню, тому що мета Москви – це повне знищення держави. Натомість просування на шляху до вступу України в НАТО змусить РФ вгамувати агресію, вважає речник МЗС.

– Поточна міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює набуття членства в НАТО. Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу, – стверджує Ніколенко.

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Війна в Україні, МЗС України, Російська агресія, Україна-НАТО
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