Для потреб МКС: Нідерланди підготували мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні
Нідерланди підготували задля потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судової медичної експертизи в Україні. Це важливий крок у процесі притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.
Про це повідомляє Офіс президента України з посиланням на слова міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен під час візиту Володимира Зеленського на базу Королівських військово-повітряних сил.
Мобільна лабораторія в Україні є дуже важливою для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, вчинених після повномасштабного вторгнення РФ, вважають в Офісі президента.
– Ми й надалі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно, – зазначила Оллонгрен.
Міністерка оборони Нідерландів запевняє, що Нідерланди продовжать допомагати народові України відбити російську збройну агресію, спрямовану проти мирних жителів.