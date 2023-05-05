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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Для потреб МКС: Нідерланди підготували мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні

Для потреб МКС: Нідерланди підготували мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні
Фото: Офіс президента

Нідерланди підготували задля потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судової медичної експертизи в Україні. Це важливий крок у процесі притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Про це повідомляє Офіс президента України з посиланням на слова міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен під час візиту Володимира Зеленського на базу Королівських військово-повітряних сил.

Мобільна лабораторія в Україні є дуже важливою для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, вчинених після повномасштабного вторгнення РФ, вважають в Офісі президента.

– Ми й надалі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно, – зазначила Оллонгрен.

Міністерка оборони Нідерландів запевняє, що Нідерланди продовжать допомагати народові України відбити російську збройну агресію, спрямовану проти мирних жителів.

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Джерело: Офіс президента
Воєнні злочини, Нідерланди, Офіс президента
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