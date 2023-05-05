У Нідерландах Зеленському показали ще один ЗРК Patriot та іншу техніку, яку нададуть Україні

У межах візиту президента Володимира Зеленського до Нідерландів він відвідав базу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів, де проходили навчання українські військовослужбовці.

Як повідомили в ОП, Зеленський ознайомився на нідерландській базі зі зразками озброєння, яке нам поставлять.

Разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте український лідер оглянув військову техніку, що має найближчим часом надійти в Україну.

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яка теж була на заході, повідомила, що на зазначеній базі проходить підготовку перед відправленням в Україну військове обладнання та інше озброєння.

Заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга каже, що просто з бази уся техніка буде поставлена українським військовим, які вже пройшли необхідні тренування.

Серед техніки, яку було продемонстровано, ЗРК Patriot, бронемашини й артилерійські установки.

Упродовж візиту Володимир Зеленський також зустрівся з курсантами Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка, військовослужбовцями ЗСУ, які тренувалися в Нідерландах. Крім того, президент відвідав поранених бійців, які проходять реабілітацію у медзакладах.

Глава української держави поспілкувався з інструкторами, які навчали українських військових, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.

Також президент мав розмову з експертами-криміналістами, що збирають докази російських злочинів на території України.

За словами Кайси Оллонгрен, Нідерланди підготували для потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію, що проводить судмедекспертизу в Україні.

Вона додала, що її країна продовжить підтримувати народ України у його прагненні відбити російську агресію.

Нагадаємо, 4 травня президент Зеленський здійснив перший візит до Нідерландів за час своєї каденції. До Нідерландів український лідер рушив після візиту до Гельсінкі, Фінляндія, де він зустрівся з лідерами країн північної Європи.

Окрім прем’єр-міністра Нідерландів, Володимир Зеленський у Гаазі зустрівся з президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп. Також до зустрічі лідерів України та Нідерландів приєднався прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Він також завітав до Міжнародного кримінального суду, де зустрівся з президентом МКС Пйотром Гофманським і секретарем Освальдо Завала Гілером.

Джерело : Офіс президента

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