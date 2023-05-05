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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Польщі вже цього року з’явиться “центр HIMARS” – Блащак

Маріуш Блащак

Уже в 2023 році в Польщі планують створити “центр HIMARS”, який обслуговуватиме потреби не лише поляків, а й інших країн Європи.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Таке оголошення він зробив під час візиту до США, який він розпочав з поїздки на завод Lockheed Martin – компанії-виробника реактивних артилерійських систем HIMARS.

Блащак зазначив, що центр з обслуговування та виробництва HIMARS буде створений у Польщі ще цього року.

– Це має бути центр обслуговування й виробництва HIMARS не лише для потреб Польщі, а й для потреб європейських країн, – заявив міністр, додавши, що багато з них зацікавлені у придбанні цієї реактивної артилерійської системи.

За підсумками переговорів з керівництвом Lockheed Martin Блащак повідомив, що американська компанія готова співпрацювати з польською оборонною промисловістю та інвестувати в неї. За словами міністра, це вигідно для Сполучених Штатів, “оскільки дозволить збільшити масштаби виробництва, коли йдеться про HIMARS”.

Блащак також оголосив, що цього року перші пускові установки HIMARS, замовлені у США в 2019 році, надійдуть на озброєння 18 механізованої дивізії, яка відповідає за оборону Сувальського перешийка. Він з’єднує територію країн Балтії з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію Калінінградської області РФ і Білорусі.

Блащак уточнив, що переговори щодо закупівлі Польщею ще 500 пускових установок HIMARS у США “в принципі вже тривають”. Міністр прогнозує підписання угоди найближчим часом. Більшість цих пускових установок встановлять на польські вантажівки Jelcz.

Блащак висловив зацікавленість у придбанні Польщею ракет до систем HIMARS із дальністю понад 300 км (як у ракет ATACMS). Наприклад, дальність тактичних балістичних ракет Precision Strike Missile, які розробляють США, має сягати 500 км.

Під час візиту до США Блащак також обговорював можливе виробництво в Польщі протитанкових комплексів Javelin. За його словами, вони “добре зарекомендували себе в Україні”.

Як відомо, в квітні Маріуш Блащак анонсував можливе створення в Польщі навчального центру для тренувань на реактивних артилерійських системах HIMARS (“академії HIMARS”).

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Джерело: TVP Info, RMF24

Фото: Міноборони Польщі

HIMARS, Польща, США
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