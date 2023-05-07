РФ не може забезпечити Енергодар пожежниками через спротив, в ООН занепокоєні ситуацією на ЗАЕС
Російські солдати не мають можливості залучити пожежників для роботи у тимчасово захопленому Енергодарі через місцевий спротив. До ліквідації пожеж у місті залучають представників Росгвардії.
За даними Центру національного спротиву, раніше українські пожежники відмовилися працювати з окупантами, виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори. Через це в Енергодарі прокремлівські найманці не можуть набрати штат пожежників.
Водночас ядерна служба ООН висловила значну стурбованість через загрозу ядерної безпеки на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі.
Найбільша в Європі атомна електростанція опинилася під окупацією з початку російського вторгнення.
За даними Національного агентства з енергетики, поблизу об’єкта почалися регулярні обстріли, що призвели до відключень електроенергії, пошкодження будівлі сховища радіоактивних відходів і вибухів мін на території АЕС.
Згодом російські солдати встановили свої захисні позиції, які облаштували мішками з піском на вершині будівель реактора, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Джерело: Центр національного спротиву, Sky News
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв