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Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ не може забезпечити Енергодар пожежниками через спротив, в ООН занепокоєні ситуацією на ЗАЕС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські солдати не мають можливості залучити пожежників для роботи у тимчасово захопленому Енергодарі через місцевий спротив. До ліквідації пожеж у місті залучають представників Росгвардії.

За даними Центру національного спротиву, раніше українські пожежники відмовилися працювати з окупантами, виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори. Через це в Енергодарі прокремлівські найманці не можуть набрати штат пожежників.

Водночас ядерна служба ООН висловила значну стурбованість через загрозу ядерної безпеки на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі.

Найбільша в Європі атомна електростанція опинилася під окупацією з початку російського вторгнення.

За даними Національного агентства з енергетики, поблизу об’єкта почалися регулярні обстріли, що призвели до відключень електроенергії, пошкодження будівлі сховища радіоактивних відходів і вибухів мін на території АЕС.

Згодом російські солдати встановили свої захисні позиції, які облаштували мішками з піском на вершині будівель реактора, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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Джерело: Центр національного спротиву, Sky News

АЕС, Війна в Україні, Вибух, Енергодар, Міна
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