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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Китай “не підливатиме масла у вогонь” війни в Україні – глава МЗС

Цінь Ган Цінь Ґан Qín Gāng
Фото: Getty Images

Глава МЗС Китаю Цінь Ган запевнив, що Пекін не має наміру отримувати вигоду від війни Росії проти України, та сподівається на подальше обговорення “мирного плану”.

Про це він заявив після зустрічі зі своїм німецьким колегою в Берліні, згадавши про нещодавні переговори китайського уряду як з РФ, так і з Україною.

Ган також повідомив, що спецпредставник Китаю в Європі незабаром знову відвідає Україну.

– Ми не будемо підливати масла у вогонь, – додав китайський дипломат.

Він заперечив, що китайські фірми постачають критичні компоненти для російської військової промисловості.

Напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Китай не допомагати Росії в обходженні санкцій та розкритикувала Пекін за нейтральну позицію щодо війни РФ проти України – “нейтралітет означає стати на бік агресора”.

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Джерело: Sky News
Війна в Україні, Китай, Російська агресія, Росія-Китай, Санкції проти Росії
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