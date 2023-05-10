Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти російські спецслужби.

Так вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що Кремль вже неодноразово вдавався до такого способу усунення неугодних осіб, а часті зустрічі Лукашенка і Путіна давали можливості для отруєння білоруського диктатора.

– Мотив перший – небажання Лукашенка віддавати наказ білоруським військам про вторгнення в Україну з метою відтягування українських сил та резервів на північ до білоруського кордону та унеможливлення і протидії контрнаступу, – повідомив експерт.

Другий мотив – Лукашенко намагався затіяти самостійну гру з Китаєм і під час візиту до Пекіну міг вести перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном “через голову” Росії.

– Мета – отримання певних гарантій від Китаю задля противаги Росії, банально задля збереження влади і відтермінування поглинання Білорусі Росією, – припустив Мусієнко.

Експерт не виключає, що у Лукашенка можуть бути і просто проблеми зі здоров’ям.

Однак ослаблений диктатор – це шанс для білоруської опозиції консолідувати зусилля і взяти владу у свої руки заради збереження суверенності Білорусі.

Нагадаємо, що 9 травня Лукашенко відвідав парад до Дня перемоги у Москві.

Білоруський диктатор з’явився на публіці із забинтованою правою рукою і загалом мав хворобливий, ослаблений вигляд.

Більшість часу Лукашенко пересувався на електромобілі, а на обід з Путіним, в колі інших гостей, не залишився.

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