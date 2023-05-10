Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Збиває ракети, літаки та вертольоти: що відомо про переносний ракетний комплекс Ігла
Світові новини
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля

Путін, Лукашенко
Фото: Getty Images

Білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти російські спецслужби.

Так вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що Кремль вже неодноразово вдавався до такого способу усунення неугодних осіб, а часті зустрічі Лукашенка і Путіна давали можливості для отруєння білоруського диктатора.

– Мотив перший – небажання Лукашенка віддавати наказ білоруським військам про вторгнення в Україну з метою відтягування українських сил та резервів на північ до білоруського кордону та унеможливлення і протидії контрнаступу, – повідомив експерт.

Другий мотив – Лукашенко намагався затіяти самостійну гру з Китаєм і під час візиту до Пекіну міг вести перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном “через голову” Росії.

– Мета – отримання певних гарантій від Китаю задля противаги Росії, банально задля збереження влади і відтермінування поглинання Білорусі Росією, – припустив Мусієнко.

Експерт не виключає, що у Лукашенка можуть бути і просто проблеми зі здоров’ям.

Однак ослаблений диктатор – це шанс для білоруської опозиції консолідувати зусилля і взяти владу у свої руки заради збереження суверенності Білорусі.

Нагадаємо, що 9 травня Лукашенко відвідав парад до Дня перемоги у Москві.

Білоруський диктатор з’явився на публіці із забинтованою правою рукою і загалом мав хворобливий, ослаблений вигляд.

Більшість часу Лукашенко пересувався на електромобілі, а на обід з Путіним, в колі інших гостей, не залишився.

Читайте також
Данілов назвав заручниками людожера іноземних лідерів на параді у Москві
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля

Війна в Україні, Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Отруєння
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Немає води та світла: “евакуйовані” окупантами мешканці Токмака скаржаться на жахливі умови
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля
Санкції досі діяли в обмеженому режимі. РФ вдалося налагодити виробництво зброї – експерт
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля
Компенсація за пошкоджене житло: Банік розповів, як працюватиме послуга єВідновлення
Банік, Дія
РФ втрачає технологічність своєї техніки через брак комплектовань – експерт
Валентин Бадрак
У Литві можуть прирівняти агресію РФ проти України до радянських і нацистських злочинів
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (10.05.2023)
Путін міг отруїти Лукашенка: експерт пояснив мотиви Кремля
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь