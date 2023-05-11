Путін хоче успіху Трампа на виборах, щоб перемогти Україну – британський депутат

Член британського парламенту від Консервативної партії та голова комітету з оборони Тобаіс Еллвуд вважає, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на перемогу Дональда Трампа на наступних виборах у США.

Про це Еллвуд сказав в інтерв’ю Sky News.

Депутат від Консервативної партії наголосив, що майбутній український контрнаступ – це лише частина більш масштабної кампанії, спрямованої на перемогу у війні.

За його словами, Путін сподівається, що Дональд Трамп переможе на наступних виборах у США, і тому він виведе війська, на що підуть і інші кандидати від Республіканської партії.

А російський диктатор розраховує на те, що союзники Києва втомляться від війни в Україні.

– Міжнародні зусилля почнуть вичерпуватися. Це те, на що він (Путін, – Ред.) розраховує. Нам потрібно продовжувати нашу допомогу. Ми маємо переконатися, що підтримуємо не лише цей контрнаступ, але й надалі надаватимемо підтримку, – наголосив Еллвуд.

Раніше колишній президент Дональд Трамп під час дебатів на телеканалі CNN не зміг відповісти на запитання, хто, на його думку, має перемогти у війні Росії проти України.

Джерело : Sky News

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