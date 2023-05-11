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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися продовжити обговорення зернової угоди

зерновий коридор зерно
Фото: УНІАН

Україна, Туреччина, Організація Об’єднаних Націй та Російська Федерація домовилися провести переговори про продовження так званої зернової угоди найближчим часом.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини на офіційному сайті відомства.

– Сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення наших торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови, – зазначили у МО Туреччини.

У заяві йдеться, що сторони домовилися провести переговори за посередництва Туреччини у чотиристоронньому форматі для продовження ефективної діяльності зернової ініціативи у найближчий період.

Водночас у Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що раніше переговори про подовження термінів дії так званої зернової угоди були корисними суспільству.

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зерно

Війна в Україні, Зерно, ООН, Росія-Туреччина, судно, Туреччина, Україна-Туреччина, Чорноморська зернова ініціатива
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