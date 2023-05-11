Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися продовжити обговорення зернової угоди

Україна, Туреччина, Організація Об’єднаних Націй та Російська Федерація домовилися провести переговори про продовження так званої зернової угоди найближчим часом.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини на офіційному сайті відомства.

– Сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення наших торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах через конфліктні умови, – зазначили у МО Туреччини.

У заяві йдеться, що сторони домовилися провести переговори за посередництва Туреччини у чотиристоронньому форматі для продовження ефективної діяльності зернової ініціативи у найближчий період.

Водночас у Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що раніше переговори про подовження термінів дії так званої зернової угоди були корисними суспільству.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.