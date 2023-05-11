Вибори у Туреччині. Ердоган відстає від головного суперника на п’ять процентних пунктів – дослідження
Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п’ять процентних пунктів.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю, компанією Konda, повідомляє агентство Reuters.
Згідно з опитуванням, Реджепа Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Це означає, що переможця визначить другий тур, який має відбутися 28 травня.
Отримані соціологічні дані посилили враження, що Ердоган зіткнувся із найсерйознішим викликом за весь час свого двадцятирічного правління.
За даними опитування, проведеного 6-7 травня, ще один кандидат Сінан Оган отримав підтримку 4,8% виборців, а Мухаррема Інче – 2,2%. Konda стверджує, що більшість їхніх виборців схиляються до голосування за Киличдароглу, лідера основної опозиційної Республіканської народної партії (CHP).
Зазначається, що президентські вибори у Туреччині відбудуться через три місяці після руйнівного землетрусу, внаслідок якого в країні загинули понад 50 тис. людей і мільйони залишилися без даху над головою.
Соціологічна служба Konda, яка публічно публікує лише одне опитування перед виборами, провела особисті інтерв’ю з 3480 людьми у 35 провінційних центрах.
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