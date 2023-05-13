ООН заявляє, що у Малі армія та “іноземні найманці” стратили 500 осіб у 2022-му. Там діяла ПВК Вагнера

ООН заявила, що солдати армії Малі та “невідомі іноземні військові” причетні до вбивств щонайменше 500 цивільних у селі Мура, що у центрі цієї африканської країни.

Зазначається, що переважну більшість цивільних було вбито без суду та слідства в результаті п’ятиденної військової операції в селі Мура у березні 2022 року. Раніше малійська хунта запевняла, що у Мурі було вбито бойовиків-джихадистів.

У доповіді йдеться, що деяких із жертв перед вбивством катували.

Експерти ООН встановили імена щонайменше 238 жертв, більшість із них чоловіки. Крім того, за даними ООН, 58 жінок і дівчаток було зґвалтовано.

– Безсудні страти, зґвалтування та тортури в процесі збройного конфлікту є військовими злочинами та, залежно від обставин, можуть кваліфікуватися і як злочини проти людяності, – заявив Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк.

Доповідь є результатом масштабної місії зі з’ясування фактів у сфері прав людини, яку протягом кількох місяців проводили співробітники ООН у Малі.

Хунта Малі відмовила команді ООН в доступі до селища Мура. Тому звіт ґрунтується на інтерв’ю з жертвами та свідками, а також на даних судово-медичної експертизи та інших джерелах інформації, таких, як супутникові знімки.

Із розповідей свідків, тією операцією керували іноземці. Вони описали їх “білими” чоловіками, які розмовляли невідомою мовою. З цього можна зробити висновок, що вони не говорили англійською чи французькою мовами.

Деякі ЗМІ вважають, що йдеться про вагнерівців. Адже російські найманці із ПВК Вагнера діють у Малі з 2021 року за неофіційною угодою з військовою хунтою, яка прийшла до влади того ж року. Через появу російських найманців Малі залишили західні миротворці, які допомагали владі країни боротися зі збройними угрупованнями радикальних ісламістів.

Джерело: ООН

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