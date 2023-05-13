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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Німецький депутат закликав дозволити Україні завдавати ударів по території РФ

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступник очільника фракції опозиційного блоку християнських партій ХДС/ХСС у Бундестазі, німецький депутат Йоганн Вадефуль закликав дозволити Україні застосовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях у Росії.

На його думку, країна, яка зазнала нападу, не повинна обмежуватися обороною лише на власній території.

– Україна повинна мати можливість порушувати логістику та постачання з іншого боку кордону, щоб мати можливість зупинити агресивну війну. Німеччина має ефективно допомагати Україні замість того, щоб зв’язувати їй руки, – вважає він.

Німецький депутат сказав, що Україна повинна пам’ятати про пропорційність, але він наголосив, що Київ вже її дотримується.

– На відміну від Росії, Україна обмежує себе під час ударів по промислових об’єктах, паливних складах, транспортній та військовій інфраструктурі. Вона не бомбардує житлові комплекси, лікарні чи дитячі будинки, – наголосив Вадефуль.

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Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Німеччина, Німеччина-Росія, Україна-Німеччина
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