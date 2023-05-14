Він вже мав таку можливість: Зеленський відповів на заяву Трампа про “припинення війни за 24 години”

Колишній президент США Дональд Трамп вже мав можливість припинити війну Росії проти України протягом 24 годин, адже за часи його правління Крим і частина Донбасу вже були окупованими.

Про це нагадав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з італійськими журналістами, коментуючи нещодавню заяву Трампа.

– Хочу нагадати, що Трамп у будь-якому випадку був президентом. У мене була зустріч, я тоді також вже був президентом. Не було повномасштабного вторгнення, але була війна, агресія Росії, окуповані Крим, частина Донбасу… Він не розв’язав це питання, – звернув увагу Зеленський.

Президент України зазначив, що не впевнений у тому, що припинення війни було пріоритетом для Трампа. І питання не в Трампі, однак ніхто не припинив агресію РФ, заявив Зеленський.

На думку Зеленського, після окупації Криму і частини Донбасу російський диктатор Володимир Путін пересвідчився, що можна піти далі.

Трамп, який збирається балотуватися на новий термін, відмовився відповісти на запитання, хто має перемогти у війні, яку почала Росія проти України, і чи є Путін воєнним злочинцем. Проте він заявив, що, якщо знову стане президентом, то нібито зможе врегулювати війну за один день.

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