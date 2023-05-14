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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Він вже мав таку можливість: Зеленський відповів на заяву Трампа про “припинення війни за 24 години”

Він вже мав таку можливість: Зеленський відповів на заяву Трампа про “припинення війни за 24 години”
Фото: Getty Images, Офіс президента

Колишній президент США Дональд Трамп вже мав можливість припинити війну Росії проти України протягом 24 годин, адже за часи його правління Крим і частина Донбасу вже були окупованими.

Про це нагадав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з італійськими журналістами, коментуючи нещодавню заяву Трампа.

– Хочу нагадати, що Трамп у будь-якому випадку був президентом. У мене була зустріч, я тоді також вже був президентом. Не було повномасштабного вторгнення, але була війна, агресія Росії, окуповані Крим, частина Донбасу… Він не розв’язав це питання, – звернув увагу Зеленський.

Президент України зазначив, що не впевнений у тому, що припинення війни було пріоритетом для Трампа. І питання не в Трампі, однак ніхто не припинив агресію РФ, заявив Зеленський.

На думку Зеленського, після окупації Криму і частини Донбасу російський диктатор Володимир Путін пересвідчився, що можна піти далі.

Трамп, який збирається балотуватися на новий термін, відмовився відповісти на запитання, хто має перемогти у війні, яку почала Росія проти України, і чи є Путін воєнним злочинцем. Проте він заявив, що, якщо знову стане президентом, то нібито зможе врегулювати війну за один день.

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Війна в Україні, Війна на Донбасі, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп, Крим
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