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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вперше після вторгнення: Зеленський відвідає Німеччину найближчим часом

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Німеччину вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це повідомляє видання Bild. Інформацію про візит підтвердило агентство Deutsche Presse-Agentur з посиланням на високопоставлених чиновників у Берліні.

У повідомленні йдеться, що Зеленський відвідає Ахен, щоб отримати престижну премію Карла Великого.

Варто зазначити, що відбудеться перший офіційний візит Зеленського до Німеччини після 24 лютого 2022 року.

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Джерело: Bild
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Німеччина, Україна-Німеччина
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