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Вперше після вторгнення: Зеленський відвідає Німеччину найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Німеччину вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Про це повідомляє видання Bild. Інформацію про візит підтвердило агентство Deutsche Presse-Agentur з посиланням на високопоставлених чиновників у Берліні.
У повідомленні йдеться, що Зеленський відвідає Ахен, щоб отримати престижну премію Карла Великого.
Варто зазначити, що відбудеться перший офіційний візит Зеленського до Німеччини після 24 лютого 2022 року.
Джерело: Bild
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