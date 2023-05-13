Вперше після вторгнення: Зеленський відвідає Німеччину найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Німеччину вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це повідомляє видання Bild. Інформацію про візит підтвердило агентство Deutsche Presse-Agentur з посиланням на високопоставлених чиновників у Берліні.

У повідомленні йдеться, що Зеленський відвідає Ахен, щоб отримати престижну премію Карла Великого.

Варто зазначити, що відбудеться перший офіційний візит Зеленського до Німеччини після 24 лютого 2022 року.

Джерело : Bild

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