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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

З Варшави запускають додаткові потяги в Україну – всі подробиці

З Варшави запускають додаткові потяги в Україну – всі подробиці
Фото: Pexels

Польська залізнична компанія SKPL планує запустити додаткові рейси з Варшави на території України. Потяги прямуватимуть до Рави-Руської з 1 червня.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними Мінреінтеграції, кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Відправлення з вокзалу Варшава-Всходня планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

З Варшави потяг прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами компанії Укрзалізниця.

Додаткові рейси з Варшави стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому, а також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску.

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Варшава, Польща, потяги, Україна-Польща, Укрзалізниця
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