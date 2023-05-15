Це вже не співдружність: Молдова заявила про вихід із Міжпарламентської асамблеї СНД

Молдова ініціювала процедуру виходу з угоди про Міжпарламентську асамблею Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це заявив сьогодні голова парламенту Молдови Ігор Гросу.

– Після того як Російська Федерація, країна-засновниця СНД, варварськи напала на іншу країну-засновницю, Україну, окупувавши її території та вбиваючи її громадян, ця організація вже не може називатися співдружністю, – зазначив він.

Гросу нагадав, що участь Республіки Молдова в структурах СНД за 30 років не допомогла розв’язати придністровський конфлікт, вивести російські війська з території Молдови, не захистила від “болючих економічних ембарго” в найскладніші часи – на вино та агропродовольчі товари, а також від енергетичного шантажу посеред зими.

– Участь у СНД не захистила країни-учасниці від військових нападів, війни та незаконної окупації суверенних територій, – додав молдовський політик.

Україна, яка з Білоруссю та РФ є однією з країн-засновниць СНД, утвореного після розпаду СРСР, припинила свою участь у статутних органах Співдружності 2018 року.

Фото: Парламент Молдови

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