Це вже не співдружність: Молдова заявила про вихід із Міжпарламентської асамблеї СНД
Молдова ініціювала процедуру виходу з угоди про Міжпарламентську асамблею Співдружності незалежних держав (СНД).
Про це заявив сьогодні голова парламенту Молдови Ігор Гросу.
– Після того як Російська Федерація, країна-засновниця СНД, варварськи напала на іншу країну-засновницю, Україну, окупувавши її території та вбиваючи її громадян, ця організація вже не може називатися співдружністю, – зазначив він.
Гросу нагадав, що участь Республіки Молдова в структурах СНД за 30 років не допомогла розв’язати придністровський конфлікт, вивести російські війська з території Молдови, не захистила від “болючих економічних ембарго” в найскладніші часи – на вино та агропродовольчі товари, а також від енергетичного шантажу посеред зими.
– Участь у СНД не захистила країни-учасниці від військових нападів, війни та незаконної окупації суверенних територій, – додав молдовський політик.
Україна, яка з Білоруссю та РФ є однією з країн-засновниць СНД, утвореного після розпаду СРСР, припинила свою участь у статутних органах Співдружності 2018 року.
Фото: Парламент Молдови
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко