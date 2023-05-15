Дуда поговорить з генсеком НАТО про знайдені в Польщі уламки російської ракети Х-55

Президент Польщі Анджей Дуда 15 травня матиме розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про російську ракету Х-55, уламки якої знайшли наприкінці квітня у лісі під Бидгощем.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач в інтерв’ю RMF FM.

Він також зауважив, що будуть відповідні дипломатичні кроки у разі встановлення, звідки прилетіла ракета і чому вона потрапила на територію Польщі.

– Президент Дуда поговорить сьогодні з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, також ми підтримуємо зв’язок із нашими американськими союзниками. Я не можу уявити собі ситуацію, в якій, якщо точно встановлено, що справді сталося, ми не почали б дипломатично реагувати в східному секторі, – наголосив Пжидач.

Наприкінці квітня у Польщі в лісі неподалік міста Бидгощ знайшли уламки невстановленого об’єкта військового призначення. Тоді цю інформацію офіційно підтвердили Міноборони та поліція.

За попередніми висновками експертів, крилата ракета, найімовірніше, потрапила на територію країни з боку східного кордону , оскільки польська армія не має такого озброєння. І якщо підтвердиться, що це Х-55, то її було запущено з російського літака.

Джерело: RMF FM

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