Чехія позбавила РФ права на безкоштовне користування земельними ділянками

Чехія скасувала рішення, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на території країни.

Про це повідомив міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

– Ми скасували урядові рішення, ухвалені під зброєю російських танків після окупації нашої країни, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на нашій території, – написав він у Twitter.

Дворжак наголосив, що несанкціоновані прибутки від використання цих земель не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України.

За словами міністра, у 2020 році Росію повідомили про несанкціоноване безкоштовне використання квартир та земель, проте жодної відповіді отримано не було.

Як пише видання České noviny, справа стосується празьких квартир поруч із посольством РФ, а також будівель у Брно, Карлових Варах або місць відпочинку у Влканчицях та Єванах.

– Сьогоднішнє скасування постанови торкнеться 59 земельних ділянок. Росія має виконати відповідні податкові зобов’язання щодо зазначених об’єктів, – йдеться у матеріалі.

Крім того, замість безкоштовного використання можна буде домовитися про використання на основі договорів оренди.