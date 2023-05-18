Чехія позбавила РФ права на безкоштовне користування земельними ділянками
Чехія скасувала рішення, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на території країни.
Про це повідомив міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак.
– Ми скасували урядові рішення, ухвалені під зброєю російських танків після окупації нашої країни, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на нашій території, – написав він у Twitter.
Дворжак наголосив, що несанкціоновані прибутки від використання цих земель не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України.
За словами міністра, у 2020 році Росію повідомили про несанкціоноване безкоштовне використання квартир та земель, проте жодної відповіді отримано не було.
Як пише видання České noviny, справа стосується празьких квартир поруч із посольством РФ, а також будівель у Брно, Карлових Варах або місць відпочинку у Влканчицях та Єванах.
– Сьогоднішнє скасування постанови торкнеться 59 земельних ділянок. Росія має виконати відповідні податкові зобов’язання щодо зазначених об’єктів, – йдеться у матеріалі.
Крім того, замість безкоштовного використання можна буде домовитися про використання на основі договорів оренди.
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