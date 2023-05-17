Дуда на саміті Ради Європи: Польща продовжить передавати Україні літаки МіГ-29

Кількість винищувачів F-16, які є у Польщі, не дає змоги сьогодні говорити про передання будь-якої їх частини Україні, однак Варшава може продовжити передачу Києву літаків МіГ-29.

Про це заявив у Рейк’явіку на саміті Ради Європи президент Польщі Анджей Дуда.

Водночас він запевнив, що готовий підтримати навчання українських пілотів.

Дуда також нагадав, що Польща входить до трійки країн, які допомагають Україні, після США та Великої Британії.

– Ми передали Україні понад 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила нас від самого початку конфлікту, – перерахував польський лідер.

Напередодні в Міноборони заявили, що Україна хоче отримати від 40 до 50 сучасних винищувачів F-16 , щоб сформувати три або чотири ескадрильї для захисту неба від російських ракетних атак.

Джерело: wPolityce.pl

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.