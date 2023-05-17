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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Дуда на саміті Ради Європи: Польща продовжить передавати Україні літаки МіГ-29

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Кількість винищувачів F-16, які є у Польщі, не дає змоги сьогодні говорити про передання будь-якої їх частини Україні, однак Варшава може продовжити передачу Києву літаків МіГ-29.

Про це заявив у Рейк’явіку на саміті Ради Європи президент Польщі Анджей Дуда.

Водночас він запевнив, що готовий підтримати навчання українських пілотів.

Дуда також нагадав, що Польща входить до трійки країн, які допомагають Україні, після США та Великої Британії.

– Ми передали Україні понад 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила нас від самого початку конфлікту, – перерахував польський лідер.

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Джерело: wPolityce.pl

Ісландія, Анджей Дуда, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Польща, Рада Європи, Україна-Польща
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