Рішення про надання Україні F-16 залежить від США – очільники МО Британії й Німеччини

Велика Британія і Німеччина не можуть передати Україні винищувачі F-16, оскільки рішення про постачання цих літаків залежить від Сполучених Штатів Америки.

Про це заявили міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Великої Британії Бен Воллес на пресконференції у Берліні після переговорів.

– Будь-яке рішення про відправлення винищувачів F-16 буде за Білим домом. У Великої Британії немає F-16, але ми можемо допомогти у підготовці пілотів, – зазначив Воллес.

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що, попри “коаліцію винищувачів”, оголошену Британією й Нідерландами цього тижня, від Білого дому залежить рішення про постачання F-16 Україні.

Воллес додав, що дискусія про передавання винищувачів важлива як сигнал для Росії про готовність Заходу надати Україні все, чого вона потребує.

За словами Пісторіуса, наразі йдеться не про передавання літаків, а про створення платформи. Він зазначив, що ФРН надає перевагу постачанню озброєння, яке можуть застосувати воїни ЗСУ негайно. Нині найбільш затребуваними є танки, системи ППО та амуніція.

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