Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Сенат Франції ухвалив історичне рішення, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію.
На його думку, це черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Сенату Франції. На його думку, це історичне голосування, яке відновлює справедливість та вшановує пам’ять мільйонів жертв.
Очільник МЗС України наголосив, що подібні злочини ніколи не повинні повторитися і ніколи не повинні бути забутими.
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