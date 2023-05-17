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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Шольц: Німеччина не планує брати участь в коаліції винищувачів для України

Шольц: Німеччина не планує брати участь в коаліції винищувачів для України
Фото: Depositphotos

Канцлер Олаф Шольц після саміту Ради Європи в Рейк’явіку розповів, чи братиме Німеччина участь у коаліції винищувачів для України.

– До нас немає жодних вимог (щодо участі в коаліції винищувачів, – Ред.). Питання не таке актуальне, як його ставлять, – зазначив німецький політик.

Він також запевнив, що Німеччина не бачить тиску в дискусії про постачання сучасних літаків Україні, водночас Берлін зосереджений на переданні іншого озброєння.

За його словами, Німеччина, як і раніше, концентрується на танках, боєприпасах і системах протиповітряної оборони.

– Ці речі дуже важливі для здатності України захищати себе. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов’язання в цих питаннях, – додав Шольц.

Напередодні прем’єр-міністри Британії та Нідерландів – Ріші Сунак та Марк Рютте – домовилися працювати над створення коаліції для закупівлі винищувачів F-16 для України.

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Джерело: Aktuelle Nachrichten

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Німеччина, Олаф Шольц, Україна-Німеччина
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