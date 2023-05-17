Шольц: Німеччина не планує брати участь в коаліції винищувачів для України
Канцлер Олаф Шольц після саміту Ради Європи в Рейк’явіку розповів, чи братиме Німеччина участь у коаліції винищувачів для України.
– До нас немає жодних вимог (щодо участі в коаліції винищувачів, – Ред.). Питання не таке актуальне, як його ставлять, – зазначив німецький політик.
Він також запевнив, що Німеччина не бачить тиску в дискусії про постачання сучасних літаків Україні, водночас Берлін зосереджений на переданні іншого озброєння.
За його словами, Німеччина, як і раніше, концентрується на танках, боєприпасах і системах протиповітряної оборони.
– Ці речі дуже важливі для здатності України захищати себе. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов’язання в цих питаннях, – додав Шольц.
Напередодні прем’єр-міністри Британії та Нідерландів – Ріші Сунак та Марк Рютте – домовилися працювати над створення коаліції для закупівлі винищувачів F-16 для України.
Джерело: Aktuelle Nachrichten
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