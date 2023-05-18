Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Міністри оборони держав-членів НАТО обговорюватимуть питання можливого передавання Україні західних винищувачів на зустрічі у червні, яка передуватиме саміту Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю іноземним журналістам.

Столтенберг зазначив, що постачання зброї розвивається в міру того, як просувається повномасштабна війна, коментуючи питання можливого передавання Україні західних винищувачів.

– Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з’явилися гаубиці й зенітні установки, а потім – і танки, – розповів генсек НАТО.

За його словами, деякі країни, зокрема, Польща та Словаччина, вже передали бойові літаки, хоча й старі МіГ-29 радянського зразка. Він запевняє, що в НАТО постійно обговорюють питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі.

Столтенберг наголосив, що не менш важливим, аніж постачання платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування. Зокрема, це передбачає величезну кількість боєприпасів і запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування.

Читайте також
Німеччина нарощує виробництво боєприпасів для України та НАТО – голова комітету Бундестагу
Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн

Джерело: Spiegel
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти обстріляли Харківщину: у Циркунах загинула людина, ще двох поранено
зруйнований будинок у Циркунах
ЗСУ під Бахмутом створили плацдарм для подальшого контрнаступу
Бої на фронті
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
NASAMS
Білорусь встановила поблизу кордону з Україною “зуби дракона”
Оборонні укріплення окупантів
Джонсон називав Макрона “путінським підлабузником” через поїздку у Москву – експомічник
Макрон і Джонсон
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-Матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь