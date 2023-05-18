Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг
Міністри оборони держав-членів НАТО обговорюватимуть питання можливого передавання Україні західних винищувачів на зустрічі у червні, яка передуватиме саміту Північноатлантичного альянсу.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю іноземним журналістам.
Столтенберг зазначив, що постачання зброї розвивається в міру того, як просувається повномасштабна війна, коментуючи питання можливого передавання Україні західних винищувачів.
– Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з’явилися гаубиці й зенітні установки, а потім – і танки, – розповів генсек НАТО.
За його словами, деякі країни, зокрема, Польща та Словаччина, вже передали бойові літаки, хоча й старі МіГ-29 радянського зразка. Він запевняє, що в НАТО постійно обговорюють питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі.
Столтенберг наголосив, що не менш важливим, аніж постачання платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування. Зокрема, це передбачає величезну кількість боєприпасів і запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування.