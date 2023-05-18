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Валентина Чорна, редакторка стрічки

НАТО вперше з часів Холодної війни ухвалить план на випадок війни з Росією – ЗМІ

НАТО
Фото: Depositphotos

На липневому саміті у Вільнюсі лідери НАТО мають затвердити секретні військові плани, що вперше з часів Холодної війни детально описуватимуть, як Альянс реагуватиме у разі російського нападу.

Про це повідомляє видання Reuters.

Цей крок означає фундаментальну зміну, оскільки протягом десятиліть НАТО не бачило потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани, навіть під час війн в Афганістані та Іраку.

Враховуючи те, що в Україні триває найкривавіша війна в Європі з 1945 року, Альянс розуміє, що потрібно мати все необхідне планування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із Кремлем.

– Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові межі. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли, – сказав один із вищих військових чиновників НАТО адмірал Роб Бауер.

Крім цього, історик Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Гоуп пояснив, що наразі Альянс не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти РФ і її союзників, адже більшість із них зараз є членами НАТО.

– Ми не уявляємо типу війни, якою була Холодна війна, коли сили союзників зазнавали б ударів одночасно з широкомасштабними атаками Варшавського договору, – сказав він, вказуючи скоріше на регіональні конфлікти, які необхідно стримувати швидко за допомогою розгортання сил.

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Війна в Україні, НАТО, Російська агресія
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