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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Країни G7 примусять РФ заплатити за відновлення інфраструктури України – заява

Країни G7 примусять РФ заплатити за відновлення інфраструктури України – заява
Фото: Getty Images

Лідери країн Великої сімки планують притягнути Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини проти України та примусити РФ сплатити за відновлення всього, що ворожі війська зруйнували під час повномасштабної збройної агресії.

Про це йдеться у заяві G7 щодо України, оприлюдненій на офіційному сайті Європейської ради.

У повідомленні йдеться, що не має бути жодної безкарності за воєнні злочини та інші звірства, зокрема, за російські атаки проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

– Ми визнаємо зусилля, зроблені під час організованої Україною міжнародної конференції Об’єднані заради справедливості, та нагадуємо про Декларацію Бучі, що закликає до відповідальності за найбільш серйозні злочини, – наголошується у заяві.

Зокрема, лідери держав G7 підтримали зусилля зі створення механізмів для притягнення злочинців до відповідальності, зокрема, через Міжнародний кримінальний суд.

Вони наголосили, що відповідно до правових систем, російські суверенні активи в юрисдикціях G7 залишатимуться заблокованими доти, доки РФ не сплатить за збитки, завдані Україні.

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