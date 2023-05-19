Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують

Сьогодні, 19 травня, в аеропорту Тбілісі приземлився літак із Москви. Це перший авіарейс із Росії за останні чотири роки.

На вході в аеропорт зібралася акція протесту проти прямого авіасполучення з Росією. Люди зустрічають пасажирів рейсу Москва-Тбілісі з плакатами, у руках тримають грузинські та українські прапори.

А ще учасники акції протесту вигукують антиросійські гасла. В аеропорту посилили охорону.

Protesters chanted anti-Russian slogans and waved Georgian and Ukrainian flags as the flight landed. ????️Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/sOMlGrEkyi — OC Media (@OCMediaorg) May 19, 2023

Ось так приземляється російський літак.

На приліт російського лайнера відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: Попри опір грузинського народу, Росія приземлила свій непроханий літак у Тбілісі.

Раніше Саломе Зурабішвілі назвала скасування Росією візового режиму з Грузією провокацією. За її словами, не може бути прямого авіасполучення з Москвою, допоки РФ веде війну в Україні та продовжує окуповувати грузинські території.

Нагадаємо, що Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після російського вторгнення в серпні 2008 року.

РФ припинила прямі рейси до Грузії після указу Путіна в червні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що п’ять авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією і Грузією. Одній компанії видали дозвіл – це авіакомпанія Азимут.

Джерело : Радіо Свобода

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