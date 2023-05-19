Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують
Сьогодні, 19 травня, в аеропорту Тбілісі приземлився літак із Москви. Це перший авіарейс із Росії за останні чотири роки.
На вході в аеропорт зібралася акція протесту проти прямого авіасполучення з Росією. Люди зустрічають пасажирів рейсу Москва-Тбілісі з плакатами, у руках тримають грузинські та українські прапори.
А ще учасники акції протесту вигукують антиросійські гасла. В аеропорту посилили охорону.
Protesters chanted anti-Russian slogans and waved Georgian and Ukrainian flags as the flight landed.
????️Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/sOMlGrEkyi
— OC Media (@OCMediaorg) May 19, 2023
Ось так приземляється російський літак.
На приліт російського лайнера відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: Попри опір грузинського народу, Росія приземлила свій непроханий літак у Тбілісі.
Раніше Саломе Зурабішвілі назвала скасування Росією візового режиму з Грузією провокацією. За її словами, не може бути прямого авіасполучення з Москвою, допоки РФ веде війну в Україні та продовжує окуповувати грузинські території.
Нагадаємо, що Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після російського вторгнення в серпні 2008 року.
РФ припинила прямі рейси до Грузії після указу Путіна в червні 2019 року.
Раніше повідомлялося, що п’ять авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією і Грузією. Одній компанії видали дозвіл – це авіакомпанія Азимут.