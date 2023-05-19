Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Щомісячні терміни виплат для ВПО: коли українцям чекати нарахувань
Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують

Грузія Тбілісі
Фото: Getty Images

Сьогодні, 19 травня, в аеропорту Тбілісі приземлився літак із Москви. Це перший авіарейс із Росії за останні чотири роки.

На вході в аеропорт зібралася акція протесту проти прямого авіасполучення з Росією. Люди зустрічають пасажирів рейсу Москва-Тбілісі з плакатами, у руках тримають грузинські та українські прапори.

А ще учасники акції протесту вигукують антиросійські гасла. В аеропорту посилили охорону.

Ось так приземляється російський літак.

На приліт російського лайнера відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: Попри опір грузинського народу, Росія приземлила свій непроханий літак у Тбілісі.

Раніше Саломе Зурабішвілі назвала скасування Росією візового режиму з Грузією провокацією. За її словами, не може бути прямого авіасполучення з Москвою, допоки РФ веде війну в Україні та продовжує окуповувати грузинські території.

Нагадаємо, що Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після російського вторгнення в серпні 2008 року.

РФ припинила прямі рейси до Грузії після указу Путіна в червні 2019 року.

Читайте також
РФ скасовує візи для громадян Грузії: МЗС України називає це угодою з дияволом
грузія

Раніше повідомлялося, що п’ять авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією і Грузією. Одній компанії видали дозвіл – це авіакомпанія Азимут.

Джерело: Радіо Свобода
авіація, Грузія, Літаки, Тбілісі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 – Єрмак
Андрій Єрмак
Суперечить політиці ЄС: Брюссель про відновлення авіаперельотів із Грузії до РФ
Грузія-літак
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
літак Руслан
Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16 – Міноборони
винищувачі F-16
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь