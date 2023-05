Російський літак приземлився в Грузії вперше за 4 роки. У Тбілісі протестують

Сьогодні, 19 травня, в аеропорту Тбілісі приземлився літак із Москви. Це перший авіарейс із Росії за останні чотири роки.

На вході в аеропорт зібралася акція протесту проти прямого авіасполучення з Росією. Люди зустрічають пасажирів рейсу Москва-Тбілісі з плакатами, у руках тримають грузинські та українські прапори.

А ще учасники акції протесту вигукують антиросійські гасла. В аеропорту посилили охорону.

Protesters chanted anti-Russian slogans and waved Georgian and Ukrainian flags as the flight landed.

