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Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Президент Грузії назвала провокацією рішення Росії про безвіз і поновлення авіарейсів

Саломе Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення Росії скасувати візовий режим з її державою. Вона назвала це провокацією.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію, – написала Зурабішвілі.

У правлячій партії Грузинська мрія ще не відреагували на рішення Москви, але раніше схвально реагували на подібні сигнали в РФ, коли там заговорили про скасування заборони на авіарейси та візи.

Водночас грузинська опозиція жорстко критикувала потенційне відновлення рейсів, а у ЄС та США застерігали грузинську владу від відновлення авіасполучення з Росією.

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. У ньому йдеться, що грузини з 15 травня можуть відвідувати РФ з туристичною метою строком до 90 днів без оформлення віз.

Крім того, диктатор зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Вона діяла з 2019 року.

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Фото: пресслужба президента Грузії

Володимир Путін, Грузія, Росія, Саломе Зурабішвілі
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Костянтин Мельников
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