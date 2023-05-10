Президент Грузії назвала провокацією рішення Росії про безвіз і поновлення авіарейсів
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення Росії скасувати візовий режим з її державою. Вона назвала це провокацією.
Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
— Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію, – написала Зурабішвілі.
Another Russian provocation!
Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory!
— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023
У правлячій партії Грузинська мрія ще не відреагували на рішення Москви, але раніше схвально реагували на подібні сигнали в РФ, коли там заговорили про скасування заборони на авіарейси та візи.
Водночас грузинська опозиція жорстко критикувала потенційне відновлення рейсів, а у ЄС та США застерігали грузинську владу від відновлення авіасполучення з Росією.
Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. У ньому йдеться, що грузини з 15 травня можуть відвідувати РФ з туристичною метою строком до 90 днів без оформлення віз.
Крім того, диктатор зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Вона діяла з 2019 року.
Фото: пресслужба президента Грузії
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников