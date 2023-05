Президент Грузії назвала провокацією рішення Росії про безвіз і поновлення авіарейсів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення Росії скасувати візовий режим з її державою. Вона назвала це провокацією.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory!

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023