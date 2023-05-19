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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Єрмак розповів, що увійде до нового пакету санкцій США проти Росії

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

До нового пакету санкцій Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації увійдуть близько 300 компаній, суден і літаків.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.  

Він зазначив, що США запровадять експортні обмеження щодо близько 70 компаній із Росії та третіх країн.

Нагадаємо, 19 квітня США запровадили санкції  проти однієї фізичної та шести юридичних осіб, яких назвали учасниками мережі зі сприяння іранській програмі з виробництва безпілотників та інших військових програм.

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Андрій Єрмак, Санкції проти Росії, США
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