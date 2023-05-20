Японія запровадила додаткові санкції проти Росії

Уряд Японії напередодні оголосив про додаткові санкції проти Росії, зокрема про заморожування активів близько 100 осіб і організацій через їхнє намагання ухилитися від уже чинних обмежень.

Про це повідомив заступник головного секретаря Кабміну Японії Сейдзі Кіхара за підсумками першого дня саміту лідерів країн G7.

За його словами, йдеться також про заборону експорту приблизно 80 російських організацій, пов’язаних з військовими РФ.

Окрім того, японським компаніям заборонять надавати Росії архітектурні та інженерні послуги.

19 травня лідери країн G7 на саміті в Хіросімі домовилися про посилення санкцій проти Росії , які торкнуться експорту діамантів, енергоносіїв та видобувних спроможностей.

За словами учасників саміту, поступова відмова від російських енергоносіїв призвела до падіння світових цін на нафту і газ, а також до того, що “Росія більше не може використовувати доступ до енергії як зброю проти нас і світу”.

Джерело: Nikkei Asia

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