Молдова може розпочати переговори про вступ до ЄС цього року – Європарламент

Молдова може розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу вже цього року. В уряді країни висловили готовність до початку цього процесу.

Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола у Кишиневі під час багатотисячного мітингу перед учасниками Великих Європейських зборів.

Мецола наголосила, що підтримує європейську інтеграцію Молдови, зазначивши, що всі громадяни Молдови – це європейці. Вона сподівається, що вже цього року Молдова почне переговори про вступ до ЄС.

– Молдова готова до більш поглибленої інтеграції в Євросоюз. Світ бачить вашу сміливість, що ви обрали демократію та свободу, – наголосила Мецола.

У Кишиневі відбувся багатотисячний проєвропейський мітинг на підтримку вступу Молдови до Євросоюзу. Акція була організована напередодні прибуття в Молдову десятків лідерів на саміт Європейської політичної спільноти.

Ініціатором мітингу виступила президент Молдови Майя Санду, яка під час виступу заявила, що громадяни країни хочуть до Євросоюзу, і назвала крайнім терміном вступу – 2030 рік.

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