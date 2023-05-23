Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Війна закінчиться членством України в Євросоюзі – Шольц
Повномасштабна війна Росії закінчиться тим, що Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у коментарі іноземним журналістам.
– Гіркий розділ в історії нашого континенту закінчиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена, – сказав Шольц.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Російська Федерація не зможе виграти повномасштабну війну проти України.
Він наголосив, що Соціал-демократична партія Німеччини, яка зараз входить до правлячої коаліції, підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.
Джерело: Die Welt
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