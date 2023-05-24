Японія поки що не має планів вступати до НАТО – прем’єр Кісіда
Уряд Японії поки що не має намірів для подальшого вступу та членства в НАТО, проте відкриття Офісу Північноатлантичного союзу на території країни нині обговорюється.
Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час засідання уряду. Він стверджує, що нині немає інформації, чи ухвалено рішення про відкриття офісу НАТО в Японії.
Прем’єр-міністр Кісіда наголосив, що Японія не планує вступати до НАТО як постійний або навіть асоційований член.
Нещодавно міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив про плани відкрити в Токіо представництво НАТО – перший в Азії Офіс Північноатлантичного союзу.
На його думку, вторгнення РФ в Україну відбивається на стабільності у світі, тому Японія має зміцнювати свою безпеку. Він вважає, що попри відсутність членства Японії в НАТО, відкриття офісу свідчитиме про тісну співпрацю сторін.
Після цього генеральний директор НАТО Єнс Столтенберг підтвердив факт переговорів з Японією. Він сказав, що Японія – це важливий партнер Північноатлантичного союзу.
Джерело: US News & World Report
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик