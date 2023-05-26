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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Японія розширила санкційний список проти Росії

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Уряд Японії розширює санкції проти Росії. Під обмеження потрапляють 17 фізичних і 78 юридичних осіб, які причетні до анексії та окупації Криму і до дестабілізації ситуації у східній частині України.

Про це 26 травня повідомила пресслужба МЗС Японії.

Так, Японія заморозить активи 17 фізичних осіб і 78 російських компаній, а також введе експортні обмеження щодо 80 організацій.

Санкції вводять також проти низки російських військових, наприклад, проти командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська, начальника ракетних військ і артилерії сухопутних військ РФ Михайла Матвєєвського, начальника головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ Миколи Паршина.

До списку потрапив голова правління і член ради директорів АТ Алмаз-Антей Ян Новіков, командир батальйону Спарта Артем Жога, пропагандистка Ольга Скабєєва, командир бойовиків Вагнера Антон Єлізаров.

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Заморозять активи НВП Зв’язок, заводу Метеор.

Експортні обмеження запроваджуються щодо Фонду перспективних досліджень, Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, АТ Концерн Автоматика, компанії КАМАЗ, фонду Сколково, Державного льотно-випробувального центру імені В.П.Чкалова та інших.

Додатково вводиться заборона на експорт до Російської Федерації товарів, які можуть сприяти зміцненню російського промислового потенціалу. Також вводиться заборона на надання архітектурних та інженерних послуг Російській Федерації.

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Санкції проти Росії, Японія
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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