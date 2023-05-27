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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Україна офіційно запросила у німецької сторони далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини.

В оборонному відомстві не надали жодних додаткових подробиць про запит, наприклад, скільки одиниць Київ хоче отримати.

Раніше німецький політик ХДС і полковник у відставці Родеріх Кізеветтер заявив, що Німеччина могла б передати Україні крилаті ракети Taurus.

За його словами, ракети з дальністю до 500 км дали б змогу Збройним силам України завдавати потужних ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

Міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) обережно відреагував на пропозицію Кізеветтера, сказавши, що Німеччина має підтримувати Україну всіма системами, допустимими згідно з міжнародним правом, які необхідні для перемоги в цій війні.

Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadow, їхні відмінності дуже незначні.

Війна в Україні, Німеччина
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