У Німеччині пропонують передати Україні далекобійні ракети Taurus

Німецький політик ХДС і полковник у відставці Родеріх Кізеветтер вважає, що німецькі ракети Taurus з дальністю польоту до 400-500 км були б дуже корисним внеском Німеччини в “ракетну коаліцію” для України.

Про це Кізеветер сказав в інтерв’ю Network Germany (RND).

За його словами, партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що ЗСУ можуть використовувати в боях і що дозволено міжнародним правом. Він наголосив, що треба передати все, що НАТО використовувало б саме.

Фабіан Гоффманн, експерт з ракет з Університету Осло, зазначає, що британські крилаті ракети Storm Shadow виявилися суперзброєю в Україні, оскільки ЗСУ з їхньою допомогою вже завдали кількох високоточних ударів по позиціях РФ далеко за лінією фронту.

– Схоже, Росія не в змозі перехопити ці крилаті ракети. Успіх Storm Shadow зумовлений особливими характеристиками крилатої ракети і недоліками російської системи протиповітряної оборони, – сказав експерт в інтерв’ю RND.

За словами Гоффманна, все ж таки кілька ракет Storm Shadow не гарантують великого успіху. Тільки у великих кількостях ці системи озброєння можуть змінити перебіг війни. Україні потрібен великий ракетний альянс, щоб отримати перевагу на полі бою, каже Гоффманн.

Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadows, відмінності дуже незначні. У Taurus дальність дії навіть трохи більша.

Німеччині має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, і вони допоможуть Україні завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

– 10 років тому для Бундесверу було закуплено близько 600 таких крилатих ракет, але тільки близько 150 з них досі перебувають у строю, – каже політик ХДС Кізеветтер.

Він вважає, що набагато розумніше ракети Taurus передати Україні, ніж просто зберігати в Німеччині.

Гоффманн припускає, що німецька компанія MBDA може знову запустити виробництво Taurus, якщо федеральний уряд вирішить поставити ракети в Україну.

Характеристики Taurus

Базові ракети Taurus оснащені тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised).

Заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, розміщений у високоміцному корпусі. Форма бойової частини ракети розроблена для пробивання бетону та важких порід ґрунту.

Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, загальна вага бойової частини – 480 кг.

Востаннє MBDA доправляла Taurus у Південну Корею 2018 року.

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