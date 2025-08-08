Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці

Президент США Дональд Трамп оголосив про заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори мають відбутися у п’ятницю, 15 серпня 2025 року, в американському штаті Аляска.

Про це пише CBS News.

Зустріч Трампа і Путіна 15 серпня: що відомо

– Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені. Дякую за вашу увагу до цього питання! – написав Трамп у своєму дописі на платформі Truth Social.

Як повідомляють кілька джерел, обізнаних із ситуацією, головною темою зустрічі стане ініціатива Трампа щодо укладання угоди про припинення вогню в Україні.

Це буде перша особиста зустріч Путіна з американським лідером після переговорів із колишнім президентом США Джо Байденом у Швейцарії в червні 2021 року.

Вона відбулися за вісім місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше, під час церемонії підписання угоди між Вірменією та Азербайджаном у Білому домі, Дональд Трамп заявив, що у угоді щодо припинення війни між Росію та Україною можна очікувати обмін територіями.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку ініціативі Трампа провести переговори з Володимиром Путіним, аби досягти припинення війни в Україні.

Він наголосив, що президент США вийде з переговорів, якщо Путін наполягатиме на угоді, невигідній для Сполучених Штатів чи України.

