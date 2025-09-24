Президент США Дональд Трамп дедалі більше нетерпляче ставиться до Росії. Він переконаний, що війна в Україні завдає шкоди Росії.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час пресбрифінгу, який транслював Білий дім.

Віцепрезидент США про ставлення Трампа до Росії

– Трамп реагує на реальність на землі, він стає неймовірно нетерплячим щодо до росіян, – звернув увагу віцепрезидент США.

На його думку, глава Білого дому бачить певні цифри, тому вважає, що війна завдає шкоди першочергово Російській Федерації.

Як стверджує Джей Ді Венс, Трамп не змінював позиції про повномасштабну війну Росії проти України.

Проте він дав росіянам чітко зрозуміти, що на них чекатиме за умови відмови від мирного врегулювання, наголосив віцепрезидент США.

Джей Ді Венс додав, що якщо російська сторона не захоче вести мирні переговори щодо України, тоді це буде дуже погано для РФ.

Нещодавно видання The Wall Street Journal пояснило, що змусило президента США Дональда Трампа змінити заяви про Україну і які ключові фактори вплинули на це.

