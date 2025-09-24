Невеликі успіхи на фронті, переконання радників і позиція президента України Володимира Зеленського спонукали президента США Дональда Трампа робити більш оптимістичні заяви щодо перспектив ЗСУ на полі бою.

Чому Трамп змінив заяви щодо України

Напередодні зустрічі з Зеленським Трамп готувався, радячись із членами своєї адміністрації, які вже тривалий час наполягають на більш жорсткому ставленні до Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

У матеріалі згадуються спецпредставник президента США Кіт Келлог та новий посол в ООН Майк Волц. Вони поінформували Трампа, що Росія досягла обмеженого прогресу на фронті за останні роки.

Як зазначили співрозмовники видання, глава Білого дому дізнався, що Україна планує наступ, для якого знадобиться допомога розвідки США.

Джерела розповіли, що серед причин пом’якшення риторики Трампа були дії Зеленського після суперечливої зустрічі в Білому домі, включно з виконанням вимоги США про перемир’я та відкритою вдячністю главі Білого дому.

Співрозмовники додали, що Трамп, попри пом’якшення риторики, не змінив політику щодо України. Президент США продовжує дозволяти продаж озброєнь, проте він досі обмежує використання американської зброї для атак на території Росії.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути захоплені Росією території. Факти ICTV з’ясували, чи справді Трамп кардинально змінив ставлення до України і які чинники могли на це вплинути.

