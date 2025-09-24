Чому Трамп говорить про повернення українських територій і що далі

22 вересня у Нью-Йорку розпочався тиждень 80 сесії Генеральної асамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання у вівторок, 23 серпня. Того ж дня він зустрівся із президентом США Дональдом Трампом, який і зробив низку важливих заяв про Україну.

Так, американський президент вважає, що Україна за фінансової підтримки Європи та НАТО здатна перемогти у війні та повернути собі свої території. Раніше таких заяв Трамп не робив.

Факти ICTV поцікавилися, чи справді у Дональда Трампа кардинально змінилася думка щодо України та що на це могло повпливати.

Україна за підтримки ЄС здатна перемогти

Президент США під час свого виступу на Генасамблеї ООН вчергове заявив, що хотів якнайшвидше закінчити війну в Україні, адже начебто має хороші стосунки із кремлівським диктатором Путіним. Проте війни триває вже понад 3,5 роки й найближчим часом не закінчиться.

Він зауважив, що Росія зазнає колосальних втрат на фронті, її економіка продовжує занепадати. Та й Україна зараз дуже успішно зупиняє потужну армію ворога.

Пізніше Трамп у соцмережі Truth Social написав, що за умови часу та фінансової підтримки Європи й НАТО, Україна цілком може перемогти та повернути собі свої території. А Росія вже стільки часу веде війну без чіткої мети.

Варто зауважити, що ця заява Трампа кардинально відрізняється від тих, що ми чули раніше.

Політолог, доцент КНУ ім. Тараса Шевченка Ігор Рейтерович теж зауважує, що риторика Дональда Трампа щодо війни в Україні сильно змінилася, проте це не означає конкретні його дії. Американський президент все ще продовжує спостерігати зі сторони.

– Тобто він каже, що хай європейці роблять, НАТО робить, не НАТО і США. Він завжди підкреслює НАТО і США, він навіть деякою мірою розділяє. А тут про США не сказав, – наголосив Ігор Рейтерович.

Позитивним у заяві Трампа є те, що Сполучені Штати й надалі продаватимуть зброю країнам НАТО, які своєю чергою робитимуть з нею, що захочуть, зокрема й передавати Україні.

Під час спілкування із журналістами Трампа запитали, чи він довіряє Володимиру Путіну, але президент США не дав чіткої відповіді, лише зауважив, що за місяць дасть відповідь. Це свідчить про те, що Трамп ще місяць спостерігатиме за діями Росії.

– Але заяви Трампа про відвоювання територій, думаю, ґрунтуються на контрнаступі в районі Добропілля Донецької області, на власних розвідданих, ну і на тому, що йому розказав Зеленський, – пояснює політолог.

На його думку, своєю заявою Дональд Трамп спеціально дуже сильно зачепив і принизив Росію, бо велика країна веде війну 3,5 роки й не може виграти. А тому зараз найкращий момент для домовленостей.

– Або росіяни домовляються, або буде тільки гірше. Ось така логіка Трампа. І він чітко це показав, – каже Ігор Рейтерович.

Трамп вчергове пригрозив РФ митами

Під час виступу з трибуни ГА ООН Трамп заявив, що російські енергоносії купують не лише Китай та Індія, а й країни НАТО. За словами американського президента, виходить, що Європа продовжує фінансувати війну проти себе.

За словами політолога, Дональд Трамп черговими погрозами про введення жорстким мит на російські енергоносії хоче змусити Європу протистояти Росії, але під керівництвом США.

Зараз Трамп спробує дотиснути прем’єра Угорщини Віктора Орбана та прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, щоб і вони відмовилися від російської нафти. Але поки не зрозуміло, як ці дві країни будуть реагувати.

Варто нагадати, що міністр енергетики Штатів Кріс Райт заявив, що США готові майже одразу замінити всю російську нафту і весь російський газ в Європі.

– Тобто, знову ж таки для США та Трампа це просто питання бізнесу, – каже політолог.

А для Путіна слова Трампа про посилення мит лунало з трибуни ГА ООН, як останнє попередження.

Гарантії безпеки від США

Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН заявив, що Америка надасть Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

На думку Ігоря Рейтеровича, гарантії безпеки будуть надаватися європейцями, але під керівництвом американських генералів. Штати будуть давати літаки, розвіддані, зброю тощо.

– Але ж для Трампа ідеальний варіант, коли американський генерал буде керувати всім цим. Тобто, які б нам гарантії безпеки не дали європейці, вони будуть діяти виключно за підтримки Сполучених Штатів, – каже політичний експерт.

Генасамблея ООН: результати для України

За словами політолога, позитивним для нас стала проукраїнська риторика американського президента, плюс ми змогли отримати підтвердження подальшого продажу зброї для ЗСУ.

– Ну і в цілому тема України на ГА ООН була однією з центральних. Ще дуже потужно зайшло палестинське питання. Проте питання України багато хто коментував. Добре, що Трамп виступив із заявою, і добре, що Зеленський з ним поспілкувався, – каже Ігор Рейтерович.

Тепер завдання української дипломатії — закріпити цей проукраїнський настрій Трампа та перетворити слова на реальні дії.

