Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

Закриття повітряного простору над Венесуелою

Глава Білого дому повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, що авіалінії та пілоти мають взяти до уваги закриття повітряного простору над Венесуелою.

– Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: зверніть увагу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закритий. Дякую за увагу до цього питання, – зазначив Трамп.

Раніше президент США погрожував Венесуелі військовою операцією, щоб зупинити підозрюваних наркоторговців на суші.

Зараз дивляться

Адміністрація Білого дому розробляє нові заходи проти Венесуели, називаючи президента країни Ніколаса Мадуро причетним до незаконного наркотрафіку, який, за їхніми словами, вбиває американців.

З вересня американські війська активізували боротьбу з експортом наркотиків, завдавши щонайменше 21 удару по підозрюваних суднах у Карибському басейні та Тихому океані, що призвело до загибелі щонайменше 83 осіб.

4 вересня Дональд Трамп ухвалив рішення про військове посилення США біля берегів Венесуели. Тоді у південній частині Карибського басейну розгорнули кораблі, літаки та війська.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.