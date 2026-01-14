Президент США Дональд Трамп у відповідь на заяву прем’єра Гренландії Єнс-Фредеріка Нільсена щодо небажання острова стати частиною Америки заявив, що не згоден і вважає це “їхньою проблемою”.

Про це Трамп сказав під час брифінгу на військовій базі Ендрюс.

Реакція Трампа на відмову Гренландії

Так, коли журналісти попросили Дональда Трампа прокоментувати висловлювання Єнса-Фредеріка Нільсена про відмову від приєднання до США, американський лідер заявив, що не знає, хто це такий.

– Ну, це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде великою проблемою, – пригрозив Трамп.

Зауважимо, що очільник США став ще активніше наполягати на приєднанні Гренландії після успішної операції у Венесуелі.

Наразі ні Данія, ні сама Гренландія, яка знаходиться в автономному союзі з першою, не погодилися на його пропозиції.

Проте 12 січня до Конгресу США все одно внесли законопроєкт про анексію Гренландії. Він має уповноважити Дональда Трампа “вжити таких кроків, які можуть бути необхідними”, для захоплення Гренландії та запуску процесу її приєднання до США.

А сам Трамп днями назвав оборону Гренландії “двома собачими упряжками”.

Тим часом уряд Великої Британії веде переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових підрозділів у Гренландії. 14 січня стало відомо, що Гренландія просить підтримки у уряду Британії у зв’язку з геополітичною ситуацією, яка складається.