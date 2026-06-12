Україна планує під час засідання Рамштайну 18 червня звернутися до союзників із проханням надати додаткові $20 млрд військової допомоги, щоб посилити оборонні спроможності та зберегти поточну динаміку на полі бою.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого представника оборонного сектору України та співрозмовників, знайомих із перебігом переговорів.

Запит України до союзників на засіданні Рамштайну 18 червня

За даними видання, запит про додаткові $20 млрд військової допомоги планують озвучити 18 червня під час наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн).

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Як стверджує співрозмовник Politico, ідеться про окремий пакет підтримки понад уже передбачене фінансування.

— Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього, — цитує видання українського посадовця.

За інформацією джерел, українська сторона вже порушувала це питання під час контактів із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

Очікується, що окремим країнам можуть запропонувати долучитися внесками в діапазоні від $2 млрд до $6 млрд.

За даними Politico, у разі отримання фінансування кошти можуть використати, зокрема, на посилення систем протиповітряної оборони та розширені внески для закупівлі зброї за механізмом НАТО Перелік пріоритетних потреб України (PURL).

У матеріалі зазначається, що ці кошти можуть стати доповненням до вже запланованого оборонного бюджету України.

Також видання пише, що питання підтримки України має стати однією з тем майбутнього саміту НАТО.

За словами співрозмовника Politico, українська сторона вважає важливим використати поточний момент для посилення власних можливостей.

— Вікно можливостей має тенденцію закриватися. Росія швидка та інноваційна. Якщо ми дамо їм час адаптуватися, можемо втратити шанс завершити війну реальними переговорами, — заявив співрозмовник.

Водночас офіційного підтвердження такого запиту від української влади наразі не було.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, главою Міноборони Великої Британії Джоном Гілі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За його словами, сторони узгодили ключові напрями роботи перед черговим засіданням Рамштайну, щоб рішення союзників максимально відповідали актуальним потребам українських Сил оборони. Окрему увагу сторони приділили зміцненню систем протиповітряної оборони та антибалістичного захисту на тлі масованих російських атак. Читайте також $150 млрд допомоги і 9 коаліцій: підсумки 4 років Рамштайну

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